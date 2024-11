Comment la Lazio a métamorphosé Nuno Tavares

Neuf matchs, huit passes décisives, telles sont les statistiques de Nuno Tavares depuis son arrivée à la Lazio. Huit caramels qui font de lui le meilleur passeur décisif des cinq grands championnats. « C’est un joueur extraordinaire avec un énorme potentiel, c’est un véritable plaisir de l’avoir au quotidien », se félicite Marco Baroni. En à peine deux mois, le latéral gauche portugais a conquis le cœur des supporters de la Lazio, mais également celui de son président. « Je ne vendrais pas Nuno, même pour 70 millions d’euros », déclarait le fantasque Claudio Lotito au sujet de son nouveau poulain. Après une saison dernière compliquée à Nottingham où il n’a disputé que 12 matchs, l’ancien Marseillais a retrouvé le plaisir de jouer dans la capitale transalpine. « Je m’épanouis pleinement dans un club ambitieux, avec des joueurs de qualité. Sans l’équipe et surtout le staff, je n’aurais pas atteint ce niveau-là », expliquait-il en amont de la rencontre face au FC Porto.

<iframe loading="lazy" title="Nuno Tavares is TO GOOD in 2024!" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/VrayzGD4Cso?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Prépa intense et mâchoire redressée

Le 31 août dernier, face au Milan (2-2), Nuno Tavares dispute ses premières minutes sous la tunique bleu et blanc et s’offre un baptême du feu face à Rafael Leão & Cie. Donnant le tournis à la défense milanaise par ses débordements incessants, l’ex-international U21 portugais couronne sa prestation par deux passes décisives en quatre minutes, pour Taty Castellanos et Boulaye Dia. Pourtant, l’aventure de Tavares à Rome aurait pu tourner au fiasco. À peine 72 heures après avoir signé les derniers papiers et ainsi officialisé sa venue dans « le plus vieux club de la capitale », l’homme aux tresses collées les plus soignées de Serie A se blesse à la cuisse en amical face à Trapani, pour ses premières minutes avec la Lazio.

C’est l’un des athlètes les plus professionnels avec lesquels j’ai travaillé. Il ne fait pas uniquement la séance que je lui demande, mais cherche toujours à comprendre, il est très curieux. Tomás Mota, coach particulier

Un coup dur qui, néanmoins, ne va pas démotiver le feu follet portugais, au contraire. « J’ai tout de suite vu qu’il était déterminé à revenir, c’est toujours un vrai plaisir de travailler avec ce genre d’athlète. Il a une très grosse éthique de travail et surtout une capacité physique impressionnante à multiplier les séances à haute intensité », introduit Tomás Mota. Préparateur physique individuel de sportifs depuis six ans, ce dernier va alors travailler avec l’ancien Gunner durant quelques semaines : « C’est l’un des athlètes les plus professionnels avec lesquels j’ai travaillé. Il ne fait pas uniquement la séance que je lui demande, mais cherche toujours à comprendre, il est très curieux. En plus du travail avec la Lazio, il voulait faire en sorte d’avoir une force physique optimale qui lui permettrait de tenir toute la saison. C’est pour ça qu’on a principalement travaillé sur les aspects biomécaniques et anatomiques, tout ce qui concerne les articulations. » Ou comment une blessure a servi de déclic pour reprendre en une carrière : préparateur physique donc, mais également psychologue et diététicien.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Réputé pour être à la pointe de la médecine sportive en Italie et même considéré comme précurseur, le Lazio Lab (le centre médical du club romain) développe depuis quelques semaines une nouvelle pratique médicale auprès des joueurs, la gnathologie. Pour les non-initiés, c’est la science de la mâchoire. Et Nuno Tavares va alors servir de cobaye. « Il faut considérer les dents comme le support des pieds, explique l’un des médecins du club. Pour bien comprendre, quand on a un caillou sous le pied, on cherche à contracter la jambe pour éviter de marcher dessus. C’est la même chose avec les dents. Si vos dents ne sont pas bien soutenues et que votre mâchoire n’est pas bien positionnée, cela affecte votre posture et fatigue vos muscles plus rapidement. » Et selon les diagnostics des médecins du club, c’est le cas de Nuno Tavares, dont la mâchoire n’est pas parfaitement alignée, ce qui affecte directement son équilibre et donc accentue le risque de blessures. Si le Lazio Lab va dans un premier temps guérir le Lisboète de sa blessure à la cuisse, les médecins romains vont ensuite lui prescrire une orthèse gnathologique (une sorte de dentier) pour « maintenir sa mâchoire dans une position optimale afin de diminuer le risque de blessures » comme l’explique l’un des médecins du club. Un dentier qu’il porte quotidiennement, sauf lorsqu’il est sur le terrain. Et le résultat est saisissant.

No Pain No Gain

En un mois top chrono, les médecins romains ont tout simplement métamorphosé Nuno Tavares. Pour veiller à une remise en forme optimale, ces derniers ont également préconisé à Marco Baroni de ne pas brûler les étapes avec NT30, en ne lui faisant jouer dans un premier temps qu’un match par semaine (pour rappel, il n’a pas été convoqué pour les trois premiers matchs de Ligue Europa). Un piano piano nécessaire à la remise en forme du latéral biancocelesto, qui est peu à peu monté en puissance au fil des matchs. « Avec ce qu’on a mis en place avec Nuno, il ne fallait pas brusquer son retour sur les terrains. On craignait qu’il se blesse à nouveau dès ses débuts, c’est pour ça qu’on a préconisé un retour prudent sur les terrains, en évitant qu’il enchaîne les matchs dans un premier temps », argumente l’un des toubibs laziali.

⭐️ Tavares has the MOST assists of any player in a Big 5 league 👥 8 games 🅰️ 8 assists 😂 Lazio’s owner this week said he wouldn’t sell Tavares not even for €70M. pic.twitter.com/k6WcWuwTUU — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 31, 2024

Si le côté explosif a toujours fait partie de ses caractéristiques, Nuno Tavares est alors revenu sur les terrains avec « une force physique en plus », comme il le dit lui-même, mais a surtout gagné en lucidité, lui permettant d’être plus décisif. À titre de comparaison, lors de l’exercice 2022-2023 avec l’Olympique de Marseille, Tavares était à l’origine d’en moyenne 2,2 actions/match menant à un tir, contre le double cette saison avec la Lazio, et perd trois fois moins le ballon (en moyenne) avec la Lazio qu’à Marseille : 0,97 ballon perdu/match cette saison, contre 2,57 avec l’OM. « Nuno a une force physique déjà supérieure à la moyenne. Notre objectif était d’améliorer ses capacités physiques, pour qu’elles le rendent encore plus fort sur le terrain. Pas seulement physiquement, mais également techniquement, car tout est lié. Il a gagné en lucidité et les statistiques le prouvent », se vante l’un des médecins du club. Vous savez désormais quoi faire : réparez votre mâchoire et retrouvez les crocs.

