L’AS Roma et la Lazio souveraines contre le Torino et Côme

Ils sont forts, ces Romains.

Pour clôturer la dixième journée de Serie A, les clubs de la capitale italienne se sont tous deux imposés. À domicile, l’AS Roma a disposé du Torino (1-0), quand la Lazio est allée donner une leçon sur la pelouse de Côme (1-5). Elles passent respectivement dixième et cinquième du classement.

Dybala en forme, Tchaouna buteur

Sans vraiment forcer son talent, l’AS Roma s’est rassurée quatre jours après s’être fait rouler dessus par la Fiorentina. Face à des Turinois peu entreprenants, la Louve a ouvert le score sur sa première réelle occasion. Elle n’avait pas eu besoin de la créer, puisque Karol Linetty a complètement raté sa passe en retrait avant que Paulo Dybala ne l’intercepte et marque dans un angle fermé. Particulièrement inspiré, l’Argentin s’est montré à plusieurs reprises, sans permettre aux siens de s’envoler.

Oh l'erreur du gardien du Torino qui profite à Dybala ! Quel geste pour l'ouverture du score en faveur de la Roma Un match à suivre en direct sur notre antenne pic.twitter.com/CsqORNkUFl — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 31, 2024

Pour éjecter la Juventus du top 5 de Serie A, la Lazio n’a pas tardé à prendre les devants à Côme. En trois minutes, Valentín Castellanos, sur penalty, et Pedro ont permis à leur équipe de faire le break au tableau d’affichage. La réduction de l’écart de Luca Mazzitelli n’a pas gêné les hommes de Marco Baroni, qui se sont redonnés en fin de rencontre grâce à Patric, au doublé de Castellanos et au but du Franco-tchadien Loum Tchaouna.

AS Roma 1-0 Torino FC

But : Dybala (20e)

Côme 1-5 Lazio

Buts : Mazzitelli (53e) pour Côme // Castellanos (28eSP, 81e), Pedro (31e), Patric (71e), Tchaouna (90e+5) pour la Lazio

Exclusion : Braunoder (62e) pour Côme // Tavares (65e) pour la Lazio

