La Roma se casse les dents sur Cagliari, la Lazio découpe Venise

Coup de mou pour la Louve.

Avec ses recrues Dovbyk, Soulé et Le Fée tous titulaires, la Roma n’a jamais trouvé la clé à Cagliari (0-0), pour le retour de la Serie A. Preuve que les moteurs ne tournent pas encore à plein régime pour les hommes de Daniele De Rossi, cette première période insipide de la Louve, contre une équipe sarde capable de faire déjouer son adversaire.

Le grand rival des Giallorossi, la Lazio, a de son côté écarté Venise (3-1), à nouveau promu dans l’élite. Taty Castellanos et Mattia Zaccagni ont répondu à Magnus Andersen, auteur de l’ouverture du score pour les visiteurs. En fin de match, Giorgio Altare a lui coupé contre son camp un centre rasant de Manuel Lazzari, et la victoire laziale a logiquement pris plus d’ampleur.

Venise a beaucoup de boulot pour éviter l’ascenseur comme en 2022.

La Serie A demande une enquête pour des insultes racistes durant Roma-Lazio