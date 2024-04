Strasbourg met fin au contrat de Sanjin Prcić

Un porté disparu qui va disparaître d’Alsace.

Le RC Strasbourg a annoncé ce mardi avoir mis fin au contrat de Sanjin Prcić. Le club a précisé qu’un accord commun avait été trouvé avec le Bosnien, dont le contrat courait jusqu’en 2025. Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2019 avec le Racing et joueur majeur de Julien Stéphan, l’ancien Rennais a vu sa situation se dégrader après l’arrivée de Frédéric Antonetti, avant de complètement passer à la trappe sous Patrick Vieira cette saison. Il n’a été utilisé qu’à trois reprises en 2023-24, et n’a plus été convoqué dans le groupe depuis le 29 octobre dernier.

En mars, Prcić a cessé de se présenter au centre d’entraînement. Une rencontre avait été organisée dans la foulée avec le président, Marc Keller, pour trouver une solution avec celui qui était le deuxième plus gros salaire du club, avec 130 000 euros par mois selon L’Équipe. À 30 ans, le milieu de terrain est désormais libre de tout contrat.

𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐜𝐢𝐜 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐞 𝐬𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐝’𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝 Le Racing et Sanjin Prcic ont trouvé un accord pour la résiliation du contrat du milieu de terrain. Le club lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière. — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 9, 2024

On peut dire que Prcić n’a pas percé cette saison.

