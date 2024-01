Le Cap-Vert piège le Ghana

Ghana 1-2 Cap-Vert

Buts : Djiku (56e) pour les Black Stars // Jamiro Monteiro (17e) et Garry Rodrigues (90e+2) pour les Requins bleus

Après le Nigeria et l’Égypte ce dimanche après-midi, le Ghana s’est fait surprendre pour son entrée dans cette CAN 2023 en perdant contre le Cap-Vert (1-2).

Dans une partie agréable, mais sans réelles occasions, les Cap-Verdiens ont su imposer leur rythme pour ne pas se laisser submerger par la supériorité technique adverse. Mentalité payante, puisque sur leur première incursion, les hommes de Pedro Brito ont fait la différence. La frappe lointaine de Jovane Cabral a en effet surpris Richard Ofori, qui n’a pu que repousser le ballon dans les pieds de Jamiro Monteiro, complétement oublié et venu pousser au fond (0-1, 17e). Les Ghanéens ont, eux, pensé revenir dans le match avec le tir lointain d’Antoine Semenyo, mais la réalisation a été annulée après une main de Ransford Königsdörffer en début d’action (36e).

Les Black Stars sont beaucoup plus à l’aise au retour des vestiaires, Alexandre Djiku en tête. Laissé libre par Roberto Lopes sur corner, le défenseur de Fenerbahçe n’a ainsi pas eu besoin de sauter pour placer sa caboche et égaliser (1-1, 56e). L’ancien de Strasbourg sauveur ensuite devant son but, après un tir croisé mais écrasé de Bebé (71e). Réveillé par cette situation, le Cap-Vert en a alors profité pour piquer grâce à l’entrant Garry Rodrigues. D’abord en face-à-face, perdu devant Ofori (88e), puis en permettant aux siens de reprendre l’avantage, au terme d’un cafouillage au point de penalty dont il a heureusement bénéficié (1-2, 90e+2).

Les autres favoris de la compétition sont donc prévenus.

Ghana (4-2-3-1) : Ofori – Gideon Mensah, Salisu, Djiku, Odoi – Baba, Ashimeru (Abdul Samed, 88e) – Jordan Ayew (Bukari, 90e+3), Königsdörffer (André Ayew, 62e), Jospeh Paintsil (Nuamah, 62e) – Semenyo (Iñaki Williams, 62e). Sélectionneur : Chris Hughton.

Cap-Vert (4-3-3) : Vozinha – Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes, João Paulo Fernandes – Deroy Duarte (Kenny Rocha, 68e), Pina, Monteiro (Laros Duarte, 84e) – Ryan Mendes (Garry Rodrigues, 68e), Bebé (Willy Semedo, 75e), Jovane Cabral (Gilson Tavares, 84e). Sélectionneur : Pedro Brito.

CAN : Le Ghana avec les frères Ayew, mais sans Thomas Partey