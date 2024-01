Mohamed Salah évite une embarrassante défaite à l’Égypte face au Mozambique

Egypte 2-2 Mozambique

Buts : Mohamed (2e) et Salah (90e+7 SP) pour les Pharaons // Witi (55e) et Bauque (58e) pour les Mambas

Il est là le premier exploit de la CAN !

Jamais le Mozambique n’avait marqué contre l’Égypte, d’ailleurs, jamais il n’était reparti du stade avec autre chose que la défaite dans la compétition. Jetez donc toutes ces statistiques à la poubelle, les hommes de Chiquinho Conde ont fait trembler l’ogre égyptien ! Pourtant, dès l’entame de match, on sent les joueurs de Rui Vitória supérieurs dans pratiquement tous les domaines, et ça se traduit par un but de renard des surfaces de Mostafa Mohamed (1-0, 2e). Dos au but, le Nantais se retourne en un éclair et lance parfaitement les siens. Si Witi fait passer un frisson dans la défense des Pharaons (19e), ce sont surtout les ratés de Mohamed et Trezeguet qui sont à souligner. D’autant que sur un dégagement raté, Mohamed Hamdy pousse Mohamed El Shenawy à l’exploit pour éviter le CSC et l’égalisation. À la pause, les coéquipiers de Mohamed Salah sont logiquement devant, mais pas encore à l’abri.

On s’endort gentiment des deux côtés à l’entame de la seconde période, sauf que le Mozambique sort de nulle part et plante deux buts en trois minutes pour faire plier le genou aux Égyptiens. D’un super coup de tête de Witi (1-1, 55e), puis sur une longue ouverture de Ricardo Guimaraes pour Clesio Bauque, qui fusille El Shenawy (1-2, 58e). La fin de match ressemble à un long chemin de croix pour l’Égypte, qui malgré des tentatives d’Hamdi Fathi sur le poteau (77e) ou de Salah à bout portant (82e), n’arrivent pas à faire la différence et voit le chrono défiler. Heureusement pour les septuples champions d’Afrique, Domingos Macandza provoque un penalty à l’entrée du temps additionnel, que Salah ne se prive pas de transformer (2-2, 90e+7). Pour le Mozambique, l’exploit est beau, mais laissera tout de même un petit goût d’amertume.

La Mamba mentality était du côté de Mohamed Salah ce soir.

Egypte : El Shenawy – Hany (Kamal, 66e), Abdelmonem, Hegazy, Hamdy – Fathy, Zizo (Hassan, 85e), Elneny (Ashour, 78e) – Salah, Mohamed, Trezeguet (Marmoush, 66e). Entraîneur : Rui Vitória.

Mozambique : Siluane – Macandza, Mexer, Dove, Reinildo – Gildo (Bauque, 46e), Guimaraes (Nene, 89e), Amade, Witi (Amadu, 81e) – Domingues (Langa, 46e) – Ratifo (Lau King, 66e). Entraîneur : Francisco Queriol Conde Júnior.

