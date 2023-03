Mozambique 0-1 Sénégal

But : Dia (18e)

Facilement victorieux lors du match aller à la maison vendredi (5-1), le Sénégal s’est de nouveau imposé au Mozambique ce mardi (0-1). Un court mais précieux succès pour les Lions de la Téranga, qui valident donc leur ticket pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations 2024 en Côte d’Ivoire.

Conscients de l’enjeu de ce déplacement à Maputo, les champions d’Afrique en titre ont très vite le contrôle du match. La première occasion vient de Sadio Mané qui profite d’un cafouillage dans la surface pour déclencher une frappe sèche, mais Urrubal ne frémit pas (12e). Sur un centre du très remuant Iliman Ndiaye, l’ex-futur Lyonnais Pathé Ciss s’est ensuite retrouvé seul aux six mètres. Mais le milieu de terrain du Rayo Vallecano a manqué complètement sa tête (15e). À force de pousser, les soldats d’Aliou Cissé ont logiquement été récompensés. Sur une contre-attaque parfaitement amenée par Iliman Ndiaye qui lance Sadio Mané, le capitaine sénégalais trouve alors Boulaye Dia d’une passe lumineuse. Sans trembler, l’avant-centre de la Salernitana ouvre la marque (1-0, 18e).

Une charnière Seck-Koulibaly infaillible

En face, la bande de Mexer n’a rien eu à se mettre sous la dent, et ses deux petites frappes cadrées ont été bien insuffisantes pour faire trembler l’arrière-garde sénégalaise. Très moyen dans le second acte, le Sénégal est tout de même parvenu à assurer cette maigre victoire grâce à une charnière Seck-Koulibaly infaillible. Avec quatre victoires en quatre matchs, la bande de Mané est assurée de terminer première de son groupe. Pour les Mozambicains, le chemin est encore long pour la qualification à la CAN. Ils devront se battre avec le Rwanda et le Bénin. Au moins, là, il n’y aura pas à se coltiner Kalidou Koulibaly.

Mozambique (4-3-3) : Urrubal – Edmilson, Thauzene, Mexer, Domingos – Nangy, Kambala (Pelembe, 46e), Momade – Vilanculos (Bauque, 67e), Ratifo, (Carvalho, 78e), Witi (Melque, 30e). Sélectionneur : Chiquinho Conde.

Sénégal (4-3-3) : Gomis – Niakhaté, Seck, Koulibaly, Sabaly (Mendy, 66e) – Ciss (Mendy, 85e), Gueye, Sarr (Lopy, 64e) – Mané, Dia (Diallo, 64e), Ndiaye (Diatta, 85e). Sélectionneur : Aliou Cissé.

