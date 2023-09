Pas de Coupe d’Afrique des nations pour Pierre-Emerick Aubameyang

C’était mission impossible, pour lui et son équipe.

Dans l’interdiction de perdre contre la Mauritanie lors des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations pour espérer participer à la compétition, Pierre-Emerick Aubameyang et le Gabon ont eu tout faux ce samedi. D’abord parce que Jean-Noël Amonome, leur gardien, a été expulsé dès la cinquième minute.

Et ensuite parce qu’en infériorité numérique, les Panthères n’ont pas su tirer leur épingle du jeu : leurs adversaires (qualifiés, pour leur part) ont ouvert le score par Hemeya Tanjy au bout d’une demi-heure et Aboubakar Kamara a signé le break peu avant la mi-temps, rendant inutile le but de Didier Ndong dans le temps additionnel.

En revanche, l’Olympique de Marseille se frotte les mains…

