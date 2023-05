Aubameyang sort de sa retraite internationale avec le Gabon

Il revient !

Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé son retour avec la sélection gabonaise, sur son compte Instagram ce mardi. « Il y a quelques jours de cela, j’ai eu l’immense honneur d’être reçu par le président de la République de mon pays et par la même occasion de pouvoir écouter les paroles sages qu’il m’a transmises tel un père parlant à son fils. À la suite à cela, je me remets donc à disposition de mon pays et du coach Patrice Neveu avec qui bien sûr nous avons échangé. Panthère un jour, panthère toujours », a écrit Auba.

Après 73 sélections et 30 buts, l’actuel attaquant de Chelsea (33 ans) avait décidé de prendre sa retraite internationale en mai 2022 à la suite d’une polémique pour une soirée en boîte de nuit et un test covid positif, en pleine CAN.

Il aura peut-être plus de temps de jeu qu’à Chelsea.

