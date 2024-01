Un joueur gabonais sème la confusion sur sa date de naissance

« 32 ans, peut-être 35 ? » Même José Mourinho doutait de l’âge de Samuel Eto’o.

Guélor Kanga a beau être un cadre du football gabonais (371 matchs en club, 81 buts, 64 sélections), sa carrière aura toujours été entachée par un seul et même scandale : son âge. En effet, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de convoquer l’attaquant en ce mois de janvier, afin de tirer les choses au clair concernant sa véritable date de naissance. Et pour cause. D’après son passeport, Kanga serait né en 1990. Problème, sa mère est décédée en 1986. Lancée en 2021 à la suite d’une plainte de la Fédération congolaise émise après un match Gabon-RDC, l’enquête de la CAF pourrait donc prochainement trouver son dénouement.

D’après les dirigeants congolais, Guélor Kanga aurait usurpé l’identité d’une autre personne à son arrivée en Europe, à Rostov en Russie, à l’hiver 2013. En réalité, l’attaquant s’appellerait Kiaku-Kiaku Kianga, aurait vu le jour non pas à Oyem au Gabon, mais bien au Congo, et serait né en 1985 et non en 1990. Un boxon complet.

L’âge des footballeurs africains est le secret le mieux gardé de ce monde.

Pas de Coupe d'Afrique des nations pour Pierre-Emerick Aubameyang