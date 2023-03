La sélection gabonaise ne se rendra pas au tournoi de Montaigu, faute de visas

Les jeunes du Gabon ne se rendront pas en France pour le tournoi de Montaigu. La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a annoncé, par le biais d’un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l’annulation de la participation de sa sélection U16 au tournoi. Le communiqué raconte que le consulat général de France à Libreville, la capitale du Gabon, n’aurait pas « délivrer les visas à toute la délégation gabonaise ».

La raison ? Toujours selon le communiqué « des doutes raisonnables quant à la volonté des membres de cette même délégation de quitter l’espace européen après l’expiration du visa », serait l’argument rapporté par le consulat. La FEGAFOOT précise de plus que « toutes les dispositions étaient prises tant au Gabon qu’en France, conformément aux exigences du comité d’organisation ». Le Tournoi de Montaigu débute ce dimanche et se terminer le 10 juin. Les jeunes « Panthères » devaient composer le groupe C avec le Portugal, la République Tchèque et le Japon.

Il reste toujours le tournoi des Capulet, non ?

