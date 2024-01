Pronostic Cap Vert Mozambique : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

Le Cap-Vert reste invaincu dans cette CAN contre le Mozambique

Déjà plutôt intéressant lors du tour de qualification pour la Coupe du Monde, victorieux de l’Eswatini (0-2) et accrocheur face à l’Angola (0-0), le Cap-Vert n’a pas été ridicule contre la Tunisie lors du dernier match de préparation (2-0). Ces bonnes performances ont porté leurs fruits dès la première journée de cette CAN contre l’un des outsiders de la compétition, le Ghana, avec cette belle victoire (1-2). Ce n’est pas si étonnant puisqu’on retrouve quand même des joueurs performants en club dans cet effectif, notamment le défenseur central du TFC, Logan Costa, l’ancien Violet, Steven Moreira (Columbus Crew), Jovane Cabral (Salernitana, ex-Sporting), ou encore l’attaquant du Rayo Vallecano, Bebe.

