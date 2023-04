Le Sénégal bat largement le Mozambique

Sénégal 5-1 Mozambique

Buts : Sabaly (9e), Mané (15e), Ndiaye (32e), Dia (39e) et Diallo (88e) pour le Sénégal // Vilanculos (48e) pour le Mozambique

Le Sénégal va (toujours aussi) bien, merci pour lui.

Face au Mozambique, dans une rencontre comptant pour les qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2023, les Lions de la Téranga ont en effet facilement obtenu leur victoire. Un succès validé dès la première mi-temps, les locaux plantant pas moins de quatre buts dans une période à sens unique : Sabaly a d’abord ouvert le score dès la neuvième minute en achevant une sublime action collective que son ancien club bordelais n’a pas réalisée depuis bien longtemps, avant que Mané ne breake de près au quart d’heure de jeu, puis Ndiaye (reprise du pied gauche) et Dia (en deux temps) ont enfoncé le clou.

Si les visiteurs ont réduit la marque via Vilanculos à la suite d’un coup franc relâché par Gomis dans un second acte moins douloureux et moins compliqué pour eux, Diallo leur a répondu en fin de match. Avec seulement quatre tirs cadrés (sur huit tentés) contre huit (sur plus d’une vingtaine essayés), les outsiders du soir n’avaient de toute façon pas de grandes chances d’effrayer les favoris de la partie. Avec une possession de balle de près de 60% en leur faveur, ces derniers ont convaincu.

Comme depuis pas mal de temps, en vérité.

Sénégal (4-3-3) : Gomis – Koulibaly, Seck, Sabaly, Ndour (Niakhaté, 90e) – Mendy (Ciss, 64e), Gueye, Sarr (Diatta, 65e) – Ndiaye (Dieng, 76e), Mané, Dia (Diallo, 64e). Sélectionneur : Cissé.

Mozambique (4-2-3-1) : Chande – Langa, Zainadine, Mexer, Bauque (Domingos, 60e) – Kambala (Nangy, 60e), Amadu – Vilanculos (Carvalho, 67e), Witi (Dove, 67e), Domingues (Miquissone, 60e) – Ratifo. Sélectionneur : Conde.

Le Sénégal valide son ticket pour la CAN