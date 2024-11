Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Sandillon vs Amilly

Ce dimanche, la rencontre de Départementale 2 du Loiret entre Sandillon et Amilly s’est jouée sur une pelouse pour le moins champêtre. Mais cela n’a pas empêché les acteurs de régaler. Comme sur cette action où, à droite de la surface de réparation, le numéro 10 d’Amilly a fait danser puis brouter la pelouse à son pauvre vis-à-vis. Une belle prise de balle d’abord, puis un superbe crochet avant de servir, même face au but vide, son partenaire sur la gauche qui lui s’est chargé de terminer le travail, mettant au passage un autre défenseur sur les fesses.

2/ Villers Outreaux vs Bethisy

La version 2011 de Lionel Messi est de retour mais a troqué le Camp Nou pour la pelouse un poil moins bonne de Villers Outreaux. Parti de son côté droit, le latéral rouge trouve un relais dans l’axe comme la Pulga avec Busquets pour l’un de ses buts les plus légendaires face au Real. Puis, passage en revue de toute la défense avant d’aller finir d’une frappe croisée du gauche.

3/ Cesson vs Crisenoy

Les plus beaux buts ne sont pas toujours inscrits dans les plus grandes affiches et le Cesson-Crisenoy du week-end en D4 vétérans Seine-et-Marne en est une nouvelle preuve. Sur un centre venu de la droite, le ballon est renvoyé de la tête par un défenseur mais mal. Dans la surface de réparation, l’attaquant envoie une bicyclette magnifique qui finit sa course au fond des filets. Le gardien est battu, le juge de touche impartial (sic) en feu.

4/ GRPT EFSPCO vs Offranville

On ne prend pas les mêmes pour recommencer mais le but est quasiment identique au précédent. Simplement, l’action part d’un coup franc sur la ligne médiane envoyé dans le paquet. Cette fois, ce n’est pas un mauvais renvoi de défenseur mais une remise d’attaquant au deuxième poteau. Le retourné est moins pur et plus en cloche mais le résultat est le même : filoche.

5/ SC Origny vs Seboncourt

Dans l’axe du terrain, le numéro 10 trouve un relais avec l’un de ses partenaires. Vite dans le sens du jeu, il sert son ailier sur le côté gauche Et là, inspiration géniale. En une touche du gauche, le Franck Tabanou local envoie un missile téléguidé dans la lucarne opposée.

