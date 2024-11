Benatia coupe court à la rumeur Pogba

Coup de climatisation sur le Vieux-Port.

Depuis que sa suspension pour dopage a été réduite à 18 mois, Paul Pogba agite le petit monde du mercato. Autorisé à rejouer à partir du 11 mars 2025, le champion du monde 2018 pourra reprendre l’entraînement dès cet hiver. Reste à savoir si la Pioche le fera du côté de la Juventus de Thiago Motta, ou s’il changera d’environnement pour relancer sa carrière. Pour cela, il devrait rompre son contrat courant jusqu’à juin 2026.

Dès lors, celui qui a plusieurs fois déclaré sa flamme à l’Olympique de Marseille voit son nom fréquemment associé à celui de l’OM, notamment depuis que Patrice Évra a annoncé avoir appelé Mehdi Benatia à ce sujet. D’autant plus que l’ancien défenseur marocain est un grand pote de Paul Pogba, et qu’il a déjà réussi l’improbable recrutement d’Adrien Rabiot l’été dernier. Mais le Marocain, interrogé par Tuttosport, a tenu à tempérer les espoirs : « Pat’ et Paul sont mes amis… Pogba est un joueur de la Juventus, je ne me permets pas de commenter. Sur le plan humain, je suis heureux que sa suspension ait été réduite et qu’il puisse revenir bientôt. »

Si possible à la Pogmmanderie, quand même.

