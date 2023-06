Arkadiusz Milik signe définitivement à la Juventus

Passer du 3e de Ligue 1 au 7e de Serie A, ça fait pas rêver…

Prêté à la Juventus par l’OM cette saison, Arkadiusz Milik a finalement convaincu la Vieille Dame de lever l’option d’achat dont il faisait l’objet. Les Piémontais et les Phocéens ont annoncé ce mercredi le transfert définitif de l’attaquant, buteur contre la Moldavie lors de la défaite de la Pologne ce mardi. Arek, qui a claqué neuf pions en 39 rencontres avec les Bianconeri cette saison, devrait rapporter un petit chèque de six millions d’euros à Marseille, plus un million d’éventuels bonus. Il finit sa courte aventure à l’OM sur un bilan statistique finalement plus que correct avec 30 buts en 55 rencontres.

Dans un an, il est prêté à Dijon. Comme Marley Aké.

Tudor pour remplacer Allegri à la Juventus ?