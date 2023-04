Tudor pour remplacer Allegri à la Juventus ?

Qu’est-ce qui est le plus dur pour l’OM ? Passer les poules de C1 ou garder son coach plus d’un an ?

La Juventus traverse une saison compliquée, rythmée par la menace d’un retrait de quinze points, récemment annulé, mais qui pend toujours au-dessus des têtes turinoises. Une période difficile pour la Vieille Dame qui pourrait pousser les dirigeants à se séparer de leur entraîneur, Massimiliano Allegri. Et les décideurs piémontais auraient déjà un nom inscrit sur leur short list : Igor Tudo. Selon L’Équipe, l’actuel coach de l’OM plaît aux dirigeants de la Juve, où le Croate a joué entre 1997 et 2017. D’autant plus qu’il y a laissé de bons souvenirs en tant que technicien, lorsqu’il était adjoint d’Andrea Pirlo lors de la saison 2020/2021.

Son très bon passage au Hellas Vérone, qu’il avait emmené à une surprenante neuvième place, a également eu une certaine résonance dans la Botte, tout comme sa saison à Marseille. Selon le quotidien, les Turinois s’étaient même penchés sur son cas en septembre dernier, tandis que l’équipe d’Allegri était clairement décevante. Cependant, le voir de nouveau traverser les Alpes n’est pas acquis, puisque la Juventus a d’autres chantiers plus urgents, comme cette menace de retrait de points, et la recherche d’un nouveau directeur sportif. D’ailleurs, Allegri peut toujours terminer sur le podium du championnat, et remporter la Ligue Europa. Ce qui ne serait pas un si mauvais bilan.

Galtier pour reprendre le poste à l’OM ?

Le Parc des Princes apprécié en Europe