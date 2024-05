300€ à gagner avec OM & Leverkusen (+100€ DIRECT de bonus offerts)

Pour jouer notre combi Ligue Europa du jour, Winamax vous offre 100€ de bonus DIRECT à récupérer !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€

100€ DIRECT de bonus sont à récupérer Winamax en ce moment !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du Bonus Winamax

Notre combiné des 1/2 retours de C3

Atalanta – OM :

Malgré un nul décevant à l’aller, l’OM a plutôt été très bon. Malgré des déplacements globalement délicats cette saison, Marseille ne devrait pas se faire écraser à Bergame. A la limite une défaite par un but d’écart, mais difficile de voir l’OM se faire sortir sans combattre jusqu’à la fin.

Bayer – Roma :

Seule équipe européenne encore invaincue cette saison, le Bayer s’est imposée à Rome lors du match aller (0-2). Malgré l’avance de 2 buts, Leverkusen a envie de garder son invincibilité, et le mieux pour cela et de l’emporter également sur ce match retour. En plus, la Roma est pas au mieux et pourrait même donner la priorité à la Serie A où une place pour la prochaine C1 est en jeu.

Si vous misez par exemple sur la victoire du Bayer et le pari « Marseille +1,5 » dans un pari combiné, la cote atteindra :

2,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce combiné et tentez de gagner 300€ (400€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.