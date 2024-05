Euro 2024 : une liste élargie de 29 joueurs pour l’Espagne

Les hommes de la Roja.

Luis de la Fuente a dévoilé une liste élargie de 29 joueurs – qui devra être réduite à 26 – pour défendre les couleurs de l’Espagne au prochain Euro. Très peu de surprises au menu, puisque la grande majorité des noms annoncés étaient pressentis pour faire partie de cette liste, avec tout de même un coup de jeune avec les convocations des jeunes du FC Barcelone Pau Cubarsi (17 ans), Fermín López (20 ans) ou Lamine Yamal (16 ans).

Un mélange de jeunesse et d’expérience, avec la présence de plusieurs vétérans. Nacho (34 ans), Jesús Navas (38 ans) ou Carvajal (32 ans) seront de la partie lors du stage de préparation. Les supporters parisiens auront noté le nom de Fabián Ruiz dans la liste, où ne figure en revanche pas Marco Asensio. Plus de dix ans après la fin de son hégémonie et de son doublé Euros 2008-2012, l’Espagne se présentera sans doute comme un outsider à la victoire finale en Allemagne, elle qui avait été battue par l’Italie aux tirs au but lors de la précédente édition.

Los sueños, los objetivos, las metas están para ahí para perseguirlas. Y la nuestra es… ¡¡IR #APorLaCuarta EUROCOPA!! 📋 Esta es la lista de preparación que Luis de la Fuente ha confeccionado para la #EURO2024. ¿Soñamos juntos, afición?#VamosEspaña pic.twitter.com/PoRdSD8W3S — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 27, 2024

La Croatie et l’Italie pour lancer le tournoi et se mettre en appétit, ça pourrait ne pas être simple à digérer.