Pau Cubarsí, 17 ans et déjà appelé en sélection espagnole

Toujours en dèche de défenseurs, l’Espagne continue de se chercher une charnière.

Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a dévoilé ce vendredi la liste des 26 joueurs retenus pour disputer les prochaines rencontres amicales de la Roja face à la Colombie et au Brésil. Auteur d’une prestation de patron ce mardi face à Naples (3-1), Pau Cubarsí, défenseur de 17 ans du Barça, a été appelé. Le jeune joueur n’a disputé que douze rencontres avec les Blaugrana, ayant fait ses débuts en équipe première cette saison. L’autre petit nouveau de la sélection, c’est Daniel Vivian, défenseur basque de 24 ans et taulier de l’Athletic Club. Pas de surprise majeure dans le reste de la liste : Pablo Sarabia fait son retour, lui qui n’a plus joué avec la Roja depuis la Coupe du monde 2022, tout comme Gerard Moreno, absent du groupe depuis 2021.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Lista de convocados de Luis de la Fuente para los próximos partidos de la @SEFutbol. ⚽️ 22 de marzo 🆚 Colombia 🏟️ Estadio de Londres ⚽️ 26 de marzo 🆚 Brasil 🏟️ Santiago Bernabéu ℹ️ https://t.co/0IGTlg8DOu #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/hbScGb1V2J — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 15, 2024

Pas de trace de Brahim Díaz en revanche, qui a récemment opté pour la sélection marocaine.

