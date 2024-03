Le Barça s’est fait peur, mais se qualifie pour les quarts de finale

FC Barcelone 3-1 SSC Napoli

Buts : Fermín Lopez (15e), Cancelo (17e) et Lewandowski (83e) pour les Blaugrana // Rrahmani (30e) pour les Partenopei.

Largués dans la course au titre en championnat et éliminés en coupe nationale, le Barça et le Napoli n’ont plus que la Ligue des champions pour enjoliver leur fin de saison. Et les deux équipes se montrent d’emblée entreprenantes, cherchant toutes les deux à emballer la rencontre. Et à ce petit jeu-là, en deux minutes chrono, ce sont les Blaugrana qui prennent l’ascendant. Profitant de la largesse défensive napolitaine, les Barcelonais s’illustrent une première fois, Pau Cubarsí sert Fermín Lopez qui manque sa tentative de lob (13e). Mais ce n’est que partie remise. Trouvé par Raphinha, Fermín – encore lui – se retrouve seul au point de penalty et conclut d’un plat du pied (1-0, 15e). Les Partenopei ont à peine le temps de sortir la tête de l’eau que les Barcelonais leur font avaler la tasse : le feu follet Raphinha se joue d’Amir Rrahmani et enchaîne avec une frappe croisée qui trouve le poteau, le cuir revient dans les panards de João Cancelo qui double la mise (2-0, 17e). La messe est dite ?

Malgré ces deux buts concédés, les hommes de Francesco Calzona ne s’avouent pas vaincus. Au contraire, ils développent leurs offensives, sans se précipiter et attendent la faille défensive adverse. Et celle-ci va arriver à la demi-heure de jeu. Après une séquence de possession parfaitement amenée, Matteo Politano sert en retrait Rrahmani qui réduit la marque (2-1, 30e). Relancés, les Partenopei sont même proches d’égaliser cinq minutes plus tard quand Capitaine Di Lorenzo fait parler son jeu de tête, mais Ter Stegen parvient à repousser la tentative du capitaine napolitain (35e).

Le pétard mouillé napolitain

Le quart d’heure de pause ne refroidit pas les ardeurs napolitaines. Au retour des vestiaires, le Napoli continue à pousser et le Barça recule. Khvicha Kvaratskhelia s’illustre le premier avec une frappe qui passe juste à côté (48e). Acculés dans leurs 25 mètres, les hommes de Xavi peinent à remettre le pied sur le ballon et sont contraints de procéder en transition rapide : Raphinha a la balle du break, mais sa tentative trop mollasse est stoppée par Alex Meret (55e). Si les champions d’Italie dominent, ils se montrent toujours aussi fébriles en phase défensive.

Cette fébrilité profite aux Catalans, qui parviennent à se créer des occasions sans véritablement se retrousser les manches, à l’image de Lewandowski (69e), Gündoğan (73e), Raphinha (77e) ou encore Lamine Yamal (78e). Les minutes défilent, le Napoli accuse peu à peu le coup, baisse en intensité, mais parvient à se créer sa plus grosse situation : servi sur un plateau par Olivera, Lindstrøm tente une tête qui manque de conviction et le cadre (79e). Le train ne repassera plus, et c’est le Barça qui reste dedans. D’un super une-deux avec Gündoğan, Sergi Roberto perfore la défense italienne, puis trouve Lewandowski qui n’a plus qu’à pousser le cuir dans le but vide (3-1, 83e). Cette fois-ci, les Napolitains ne s’en remettront pas. La fin de saison s’annonce longue au pied du Vésuve.

FC Barcelona (4-3-3) : Ter Stegen – Cancelo, Pau Cubarsí, Araujo, Koundé – Gündoğan, Christensen (Romeu, 61e), Fermín (Sergi Roberto, 60e) – Raphinha (João Félix, 81e), Lewandowski, Lamine Yamal. Entraîneur : Xavi.

SSC Napoli (4-3-3) : Meret – Ruí (Olivera, 64e), Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo – Traorè (Raspadori, 78e), Lobotka, Anguissa – Kvaratskhelia, Osimhen, Politano (Lindstrøm, 64e). Entraîneur : Francesco Calzona.

Revivez FC Barcelone-Naples (3-1)