Robert Lewandowski nouvelle cible de l'Arabie saoudite ?

L’Arabie saoudite n’a pas fini ses emplettes.

Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Karim Benzema, Neymar… Non, ça ne suffit toujours pas à la Saudi Pro League. Selon les informations de Mundo Deportivo, la prochaine cible pour l’été prochain du championnat qui aligne les millions serait Robert Lewandowski. Des sources proches du joueur ont confirmé au média espagnol que le Polonais avait déjà reçu un pont d’or l’été dernier, mais qu’il avait refusé, préférant rester en Europe pour le moment. Ce qui n’effraie donc pas l’Arabie saoudite, a priori toujours volontaire pour recruter l’attaquant et lui offrir un contrat à 100 millions d’euros par an.

Lewandowski est sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2025, avec une année supplémentaire en option, et il compterait pour le moment l’honorer jusqu’au bout. Sa famille se plaît en Catalogne, et si une dernière expérience ailleurs doit être envisagée pour le joueur de 35 ans, celui-ci aurait déjà une préférence pour les États-Unis.

Les millions ne marcheront pas à chaque fois.

João Cancelo : « Manchester City a été un peu ingrat envers moi »