Le FC Barcelone étrille l’Atlético

Le choc de la 29e journée de Liga a rendu son verdict, c'est Barcelone qui s'est imposé (0-3). Grâce aux réalisations de João Félix, Robert Lewandowski et Fermín López, les Blaugrana passent deuxièmes et demeurent invaincus à l'extérieur en Liga cette saison.

Atlético de Madrid 0-3 FC Barcelone

Buts : João Félix (38e), Lewandowski (47e) et Fermín López (65e) pour les Blaugrana

Expulsion : Molina (90e+3)

Dans un duel au sommet pour cette 29e journée de Liga, le Barça s’est une nouvelle fois imposé à l’extérieur (0-3). Au Civitas Metropolitano, les Blaugrana ont engrangé leur huitième succès de la saison hors de leur base en championnat et restent invaincus à l’extérieur en Liga cette saison. Les Barcelonais ont ainsi mis fin à l’invincibilité de l’Atlético de Madrid qui ne s’était plus incliné dans son antre depuis le 8 janvier 2023… face au Barça.

4 – El #AtléticoDeMadrid ha perdido sus últimos cuatro partidos ante el #Barcelona en @LaLiga -tras la llegada de Xavi Hernández al banquillo azulgrana-, y nunca ha encadenado cinco derrotas seguidas en la competición ante los catalanes con Diego Simeone como entrenador. Difícil. — OptaJose (@OptaJose) March 17, 2024

La revanche de João Félix

Dans une première mi-temps où les occasions n’ont pas été légion et où les deux équipes ont sensiblement fait jeu égal, les Madrilènes ont été les premiers à sortir les banderilles. Malheureusement pour les Colchoneros, Pablo Barrios n’est pas parvenu à accrocher le cadre, malgré le bon décalage trouvé par Rodrigo de Paul (7e). Plus dangereux offensivement, les joueurs de Diego Simeone ont manqué de justesse dans le dernier geste à l’image d’Álvaro Morata qui n’a jamais réussi à cadrer ses frappes au cours de cette première période (22e, 44e) alors qu’il était à chaque fois libre de tout marquage.

Moins tranchants offensivement certes, les Barcelonais ont eu la possession du ballon et ont su faire preuve d’une efficacité maximale. Alors qu’il appartient toujours à l’Atlético, João Félix, comme au match aller, a sonné la révolte blaugrana. Après un récital technique d’İlkay Gündoğan et un service trois étoiles de Robert Lewandowski, le Portugais est venu conclure l’action (0-1, 38e). Un joli pied de nez à certains fans des Colchoneros qui ont vandalisé sa plaque en juillet dernier. Mais alors que son équipe menait, l’entraîneur barcelonais Xavi s’en est pris à l’arbitre de manière virulente à la suite d’une faute non sifflée et s’est fait expulser dans la foulée (42e).

Robert est redevenu Lewandowski

Pas le temps de réaliser le changement de système opéré à la mi-temps par Simeone que déjà Lewandowski double la mise pour le Barça, après un gros travail de Raphinha à la récupération (0-2, 47e). En difficulté cette saison, le Polonais s’est toutefois remis sur le chemin des filets depuis le début du mois de février et a donc inscrit ce soir son treizième but de la saison. Il a même failli s’offrir un doublé peu après l’heure de jeu mais sa frappe était beaucoup trop croisée pour pouvoir inquiéter Jan Oblak (63e).

Piqués, les Colchoneros ont tenté de réagir, mais Marc-André ter Stegen a tenu à rentrer en Catalogne avec un clean sheet en repoussant coup sur coup les tentatives de Marcos Llorente, puis de Memphis Depay (53e). Mais les protégés de Xavi ont fini par porter l’estocade finale aux velléités de l’Atléti par l’entremise de Fermín López, qui a remplacé au pied levé Andreas Christensen blessé juste avant la rencontre, servi sur un plateau par l’inévitable Lewandowski (0-3, 65e). Preuve de la frustration des Colchoneros, Nehuel Molina s’est rendu coupable d’un tirage de maillot sur Vitor Roque, alors que le Brésilien partait seul au but et a écopé d’un carton rouge dans le temps additionnel (90e+3). Avec désormais huit points de retard sur le Real Madrid, le Barça peut-il se remettre à rêver pour cette fin de saison ?

Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak – Lino (Griezmann, 46e), Reinildo, Witsel, Savić, Molina – de Paul, Barrios, Llorente (Koke, 58e) – Riquelme (Correa, 58e), Morata (Depay, 46e). Entraîneur : Diego Simeone.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Fort (Casado, 82e), Cubarsí, Araújo, Koundé – Gündoğan, Roberto (Romeu, 77e), Fermín (Martínez, 82e) – João Félix (Vitor Roque, 77e), Lewandowski, Raphinha (Yamal, 61e). Entraîneur : Xavi Hernández.

Revivez Montpellier-PSG (2-6)