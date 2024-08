João Félix change encore de club

Le 27e attaquant de Chelsea est arrivé !

Après un passage furtif de six mois en 2023, João Félix fait son retour à Chelsea, mais cette fois-ci sous la forme d’un transfert définitif. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, où il a passé prés de trois saisons, arrive à Londres jusqu’en 2030 (plus une année supplémentaire) contre environ 40 millions d’euros.

Recruté à l’été 2019 par l’Atlético de Madrid pour 127 millions d’euros en provenance de Benfica où il s’était révélé, la pépite portugaise de 24 ans n’était plus vraiment dans les plans de Diego Simeone, qui l’avait déjà prêté chez les Skyblues en 2023 puis au FC Barcelone la saison passée.

Chelsea is where he belongs. 🏡

We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. 🇵🇹🔵 pic.twitter.com/k8jF2PNSgV

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2024