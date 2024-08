Conor Gallagher signe (enfin) à l’Atlético de Madrid

Today is gonna be the day…

Après plusieurs jours de tergiversations et d’incertitude, à cause du jeu de chaises musicales entre Chelsea et l’Atlético de Madrid, Conor Gallagher a officiellement rejoint le club madrilène ce mercredi. Les Colchoneros précisent dans un communiqué que le milieu de terrain anglais a signé un contrat le liant au club jusqu’en 2029. Le montant de son transfert se situe comme annoncé autour des 40 millions d’euros.

Le capitaine des Blues la saison dernière rejoint donc des Matelassiers qui n’en finissent plus de se renforcer, après un mercato estival ambitieux. L’arrivée de l’Anglais dans la capitale espagnole devrait cependant signifier le retour de João Félix à Chelsea, après l’échec des négociations pour la vente de Samu Omorodion.

Et pourquoi pas un titre de champion d’Espagne pour l’Atléti cette saison ?

