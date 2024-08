Conor Gallagher va quitter Chelsea et la Premier League

Un joueur de perdu, 10 d’achetés à Chelsea.

Peut-être enfin un mouvement dans le sens des départs à Chelsea. Selon les informations du Guardian, l’offre de l’Atlético de Madrid pour Conor Gallagher aurait été acceptée par les Blues. Le milieu de terrain était courtisé depuis longtemps par Diego Simeone, les Colchoneros auront très certainement un chien de garde de plus dans l’entrejeu. Pour la modique somme de 33,7 millions de livres (40 millions d’euros), le joueur formé à Chelsea revêtira la tunique rouge et blanche la saison prochaine. En fin de contrat en juin 2025, l’international anglais avait refusé une offre de prolongation de son club formateur selon The Athletic.

Face à la volonté du joueur de ne pas étendre son bail et sous la menace de voir le joueur de 24 ans quitter le club librement l’été prochain, Chelsea a dû se résigner à accepter l’offre de l’Atlético de Madrid, en deçà des 50 millions de livres espérés en début de mercato. Tottenham et Aston Villa étaient aussi intéressés mais c’est sous le soleil espagnol que l’Anglais poursuivra sa carrière après 95 matchs joués pour Chelsea.

Gallagher trouve son oasis à Madrid.

