Azpilicueta va signer à l’Atlético

La fin d’une ère.

Le grand remue-ménage continue à Chelsea. Selon les informations de Fabrizio Romano, les Blues vont libérer César Azpilicueta, à qui il restait un an de contrat. Alors que des rumeurs l’envoyait à l’Inter Milan en début de semaine, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille fera finalement son retour en Liga, treize ans après son départ d’Osasuna, sous les couleurs de l’Atlético de Madrid. « Azpi » va signer un contrat de deux ans jusqu’en juin 2025 avec les Colchoneros. Toujours selon le journaliste, l’officialisation devrait intervenir très rapidement.

Chelsea have confirmed to César Azpilicueta and his camp that he's gonna be allowed to leave for free; his contract will be terminated. Mutual respect between Azpi and the club. 🔵✅ #CFC

⚪️🔴 Atlético will unveil Azpi as new signing very soon. It's done, sealed, here-we-go. pic.twitter.com/0HqRFAbpOb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023