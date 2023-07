Nicolas Jackson signe à Chelsea

La planche à billets continue de tourner.

Après avoir vendu Loftus-Cheek, Havertz, Koulibaly ou encore Kanté et signé Nkunku, Chelsea continue de faire son marché. Cette fois, les Blues ont officialisé ce samedi l’arrivée de Nicolas Jackson pour un montant qui avoisinerait les 37 millions d’euros. Le contrat de l’avant-centre sénégalais s’étale jusqu’en 2031.

