Kalidou Koulibaly cède aux avances saoudiennes

Un petit tour et puis s’en va.

Arrivé l’été dernier sur les bords de la Tamise, Kalidou Koulibaly plie déjà ses bagages et quitte Chelsea par la petite porte, un an après sa signature pour 37 millions d’euros. La défenseur sénégalais, longtemps taulier de Naples, a choisi Al Hilal en Arabie saoudite pour relancer sa carrière. Le club saoudien aurait déboursé quelques 24 millions d’euros dans l’histoire.

Kalidou Koulibaly has completed a move to @Alhilal_FC. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 25, 2023

A 32 ans, et après une saison décevante à cause des blessures et de l’émergence de Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly a donc dit stop à l’aventure londonienne, après de longues années de romance à distance avec Chelsea. A Al Hilal, le Lorrain de naissance retrouvera un autre nom prestigieux fraichement débarqué de Premier League : Ruben Neves.

Cristiano Ronaldo aura enfin des duels à jouer.

Le message de N'Golo Kanté pour la « belle famille » de Chelsea