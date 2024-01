Quand Aliou Cissé invite Kalidou Koulibaly à danser en conférence de presse

Danse avec les stars.

Finaliste malheureux en 2019 et grand vainqueur en 2021, le Sénégal aborde la CAN avec un statut à assumer, et l’ambition de conquérir un deuxième titre. À la veille de leur entrée en lice contre la Gambie lundi (15h), les Lions ont assuré la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Pas si traditionnelle que ça finalement, puisque l’échange avec les journalistes a été perturbé par la diffusion d’une chanson.

En pleine conférence de presse😂🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/aZbUyI3A4w — Taggat (@taggatsn) January 14, 2024

Le problème technique mettant un peu de temps à se régler, Aliou Cissé a proposé à Kalidou Koulibaly de faire la démonstration de son déhanché. « Va danser », a lancé le sélectionneur à son défenseur. Le joueur formé au FC Metz a cependant décliné l’invitation avec le sourire, préférant passer son tour.

On attendra les célébrations de buts.

