Koulibaly explique son attrait pour l’Arabie saoudite

La daronne à l’abri.

Fraîchement parti pour l’Arabie saoudite, l’ancien défenseur central de Chelsea Kalidou Koulibaly a détaillé les raisons qui lui ont fait choisir le Moyen-Orient. À seulement 32 ans et des saisons durant lesquelles il s’est affirmé comme l’un des meilleurs à son poste, le natif de Saint-Dié-des-Vosges s’est exilé dans un championnat qui attire et énerve sportifs et dirigeants. Le capitaine du Sénégal a expliqué dans les colonnes du Corriere dello Sport une décision davantage guidée par ses ambitions financières et sociales. « Je ne peux le nier, reconnaît-il. Je vais pouvoir aider toute ma famille à bien vivre, de mes parents à mes cousins, et soutenir les activités de mon association Capitaine du Cœur au Sénégal. On a commencé la construction d’une clinique dans le village de mes parents. (…) J’ai beaucoup de projets pour aider les jeunes. »

The moment Kalidou Koulibaly signed for Al-Hilal 🇸🇦 pic.twitter.com/IrskVaXxO7 — GOAL (@goal) June 26, 2023

Sont intervenues ensuite ses croyances religieuses. Tout comme Karim Benzema, lui aussi de religion musulmane, l’Arabie saoudite le fera donc se sentir au plus près de ses valeurs, ce qu’il a raconté au journal italien : « Je suis musulman, j’arrive dans un pays idéal pour moi et ma famille. »

Ça a le mérite d’être assumé.

Un joueur important de Premier League signe en Arabie saoudite à 26 ans