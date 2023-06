Adiós y gracias, Karim Benzema

Pour la 648e et dernière fois ce dimanche, Karim Benzema portera le maillot blanc du Real Madrid et foulera la pelouse du Santiago-Bernabéu avant de tirer sa révérence. Le club madrilène a effectivement officialisé ce jour le départ de l’attaquant français, alors que le doute planait sur son avenir depuis plusieurs semaines. « Le Real Madrid et notre capitaine Karim Benzema ont trouvé un accord pour mettre fin à sa brillante et inoubliable étape comme joueur de notre club, peut-on lire sur le communiqué du club. Le Real Madrid tient à exprimer toute sa gratitude et son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes. » Arrivé gamin hypertalentueux et encore plein de potentiel à 21 ans, en 2009, KB9 quitte donc la Maison-Blanche en légende quatorze ans plus tard avec l’un des plus grands palmarès de l’histoire du football.

El Nueve à tout jamais

Il est recruté à l’été 2009 pour « seulement » 35 millions d’euros – une broutille, par rapport aux 94 patates pour Cristiano Ronaldo le même été ou bien les 67 millions déboursés pour Kaká. Peu de gens auraient alors imaginé que l’aventure de l’international français dans la capitale espagnole proposerait une telle longévité couronnée de succès. Cinquième joueur avec le plus de matchs joués affublé de la camiseta madrilène, Benzema a gonflé au fil des années des statistiques gargantuesques. Avant son dernier match contre l’Athletic ce dimanche, il culmine à 353 buts (soit le deuxième plus haut total de l’histoire du club, derrière les 450 pions de CR7) et 165 passes décisives (un record, tout simplement) ou encore 440 matchs gagnés (soit 68% de victoires, deuxième total derrière Iker Casillas et ses 463 partidos ganados). Tout cela pour seulement treize petits cartons jaunes récoltés, et aucune expulsion !

Une performance exceptionnelle qui démontre l’élégance du bonhomme, aussi bien balle au pied que dans son comportement – toujours fair-play – sur le terrain. Au-delà des statistiques individuelles, Benzema a été au cœur de l’une des plus grandes périodes de domination européenne, le Real empochant avec lui 25 trophées : quatre Liga (2012, 2017, 2020, 2022), trois Copa del Rey (2011, 2014, 2023), quatre Supercoupe d’Espagne (2012, 2017, 2019, 2022), quatre Supercoupe de l’UEFA (2014, 2016, 2017, 2022), cinq Coupe du monde des clubs (2014, 2016, 2017, 2018, 2022) et donc cinq Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022). La dernière C1 a particulièrement marqué les esprits, Benzema effectuant l’une des plus grandes campagnes individuelle européenne de l’histoire (15 buts) en amenant à lui seul (ou presque) son équipe au sommet de la compétition après des performances ébouriffantes contre le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale (3 pions), Chelsea en quarts (4 buts) et Manchester City en demies (3 golazos).

Un parcours héroïque qui lui a permis d’accéder à la consécration suprême, le Ballon d’or 2022, devenant ainsi le premier Français à triompher depuis Zinédine Zidane en 1998. Un trophée qu’il rêvait de remporter dès ses premiers pas avec l’Olympique lyonnais, il y a presque 20 ans, prouvant ainsi qu’il était capable d’être la tête d’affiche du Real après quasiment une décennie passée dans l’ombre de CR7. Avec 30 buts en 42 matchs et encore un match à jouer cette saison, malgré quelques pépins physiques, El Nueve prouve à 35 ans qu’il est loin d’être fini. Son départ désormais officiel, la question de son avenir est sur toutes les lèvres.

Un retour à Lyon pour boucler la boucle, un dernier challenge européen de haut niveau ou bien le contrat d’une vie en Arabie saoudite ? « Le parcours de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, lui qui a parfaitement représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir », souligne, à juste titre, la Casa Blanca dans son communiqué. La décision sera connue bien assez tôt, mais l’heure est pour le moment aux hommages. À commencer par le club merengue, qui a prévu un évènement à la Ciudad Real Madrid le 6 juin. Préparez les mouchoirs.

