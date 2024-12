Real Madrid : Cristiano Ronaldo agacé par un ancien coéquipier

Conflit galactique.

Dans un entretien accordé au média britannique TalkSPORT, Rafael van der Vaart est revenu sur son passage au Real Madrid. Une épopée marquée notamment par sa cohabitation avec Cristiano Ronaldo, avec qui il a partagé le terrain durant la saison 2009-2010. Si le Néerlandais a ainsi loué le talent technique et l’éthique de travail de son coéquipier portugais, il s’est en revanche attardé, de la mauvaise manière, sur sa mentalité. « Ronaldo était incroyablement égoïste, si nous gagnions 6-0 et qu’il ne marquait pas, il n’était pas content, a glissé Van der Vaart. En revanche, quand on perdait, mais qu’il avait marqué deux fois, alors tout allait bien ! » De quoi agacer CR7, qui s’est fendu d’une sortie laconique sur les réseaux sociaux, en répondant tout simplement : « Mais qui est ce type ? »

Réputé pour son franc-parler – comme beaucoup de Néerlandais –, Rafael van der Vaart en a également remis une couche, concernant Ruud van Nistelrooy cette fois : « J’ai connu la même chose avec Ruud. C’était intéressant, car il me répétait sans cesse : “Il faut que je marque, il faut que je marque !” » Cristiano Ronaldo et Van der Vaart ont disputé 21 rencontres ensemble au Real Madrid.

21 occasions de se montrer hypocrite donc.

