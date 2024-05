Pronostic Fulham Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City fait le taf face à Fulham

Dans cette dernière ligne droite de la saison, Fulham ne joue plus rien puisqu’il est assuré de son maintien et qu’il est distancé pour l’Europe. Toutefois, les Cottagers ont un rôle d’arbitre dans la course au titre avec cette réception de City. Depuis son succès à West Ham (0-2), le club londonien a connu des résultats mitigés avec un revers logique face à Liverpool (1-3) et des nuls face à Palace (1-1) et contre Brentford (0-0). Ce samedi, les hommes de Silva auront fort à faire face à une équipe de City qui s’est imposé lors de 7 de ses 8 dernières visites (pour un nul).

En face, Manchester City est certes éliminé de la Ligue des Champions mais est en course pour un doublé. La bande à Guardiola disputera la finale de la FA Cup face à Manchester United et occupe actuellement la 2e place de PL à 1 unité d’Arsenal, mais avec un match à jouer en plus. Ce samedi, les Skyblues se déplacent à Fulham avant de disputer leur match en retard contre Tottenham en milieu de semaine. Déterminé à s’imposer à Craven Cottage, City compte sur un coup de pouce du voisin Manchester United qui reçoit Arsenal lors de cette même journée. Depuis son élimination par le Real en LDC, le club citizen aligne les belles victoires face à Brighton (0-4), Nottingham (0-2) et contre Wolverhampton (5-1). Lors de cette dernière rencontre, Haaland s’est réveillé en inscrivant un quadruplé. Critiqué pour ses performances dans les grandes affiches, le norvégien est toujours aussi efficace dans ces rencontres face aux formations de milieu de tableau. Sa performance du week-end dernier lui a permis de s’envoler au classement des buteurs puisqu’il compte 4 buts de plus que Palmer. Obligé de s’imposer, City devrait faire le taf sur une pelouse qui lui réussit bien.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

