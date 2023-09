Le boss des arbitres anglais reconnaît une erreur d'arbitrage favorable à City contre Fulham

Fulham dérange, c’est ça ?

La défaite subie à l’Etihad Stadium samedi a laissé un goût amer à Marco Silva. L’entraîneur des Cottagers a enragé sur le deuxième but de Manchester City, signé Nathan Aké. Après intervention du VAR, l’arbitre a en effet validé le but, alors que Manuel Akanji, en position de hors-jeu, était sur la trajectoire du ballon, faisant donc action de jeu. Le score était alors de 1-1. Ça ne consolera probablement pas Silva, mais Howard Webb a admis que ses collègues se sont trompés.

« Ce n’est pas toujours facile de trancher, car il faut réunir deux éléments d’information : le joueur est-il hors-jeu et quelle est la conséquence de cette position ? Dès le départ, je pense que ce but aurait dû être refusé, reconnaît le chef des arbitres anglais dans l’émission Match Officials: Mic’d Up. Il apparaît bien qu’Akanji ait un impact sur Leno, qui semble hésiter. Nous pensons qu’il s’agit d’une situation claire de hors-jeu, malheureusement elle n’a pas été identifiée ce jour-là. C’était une erreur. » En attendant, ça fait une belle jambe à Fulham…

Onnnnnnnnnnn refait le match ?

