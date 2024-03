Fulham se moque de Bruno Fernandes sur TikTok

Simulation ou pas ?

Six jours après la victoire de Fulham sur Manchester United en championnat (2-1), une vidéo postée jeudi sur le compte TikTok des Cottagers fait polémique. Dans celle-ci, qui a été visionnée plus d’un million de fois en moins de 24h, on voit Bruno Fernandes se tordre de douleur après un retour de Saša Lukić, avant que l’international portugais ne se relève quelques secondes plus tard pour réclamer une passe à un coéquipier. Le tout avec une petite musique humoristique et la description « Heureux qu’il aille bien ».

Sans surprise, Erik ten Hag, l’entraîneur de Manchester United, n’a pas du tout aimé ce chambrage. Il l’a fait savoir en conférence de presse : « Ce n’est pas bien. Ce n’est absolument pas correct. Il n’est pas normal qu’un club agisse de la sorte. Ils devraient s’excuser pour cela, a pesté Erik ten Hag, qui a reconnu n’avoir pas vu cette vidéo. C’est un joueur très créatif. C’est lui qui se crée le plus d’occasions en Premier League. Les adversaires le prennent pour cible, surtout après le coup qu’il a reçu samedi. Je pense donc que les arbitres devraient le protéger. »

C’est toujours mieux que Naples, qui le faisait contre son propre joueur.