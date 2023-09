Osimhen et Naples : la fracture numérique

Deux vidéos « troll » concernant Osimhen sur le compte officiel TikTok du club ont semé la zizanie dans la relation passionnée entre l’attaquant nigérian et Naples. Trois ans et un Scudetto après son arrivée, l’homme au masque n’a jamais été aussi proche d’un départ.

Jeudi 4 mai 2023, Udine. Le Napoli n’a besoin que d’un seul petit point pour être officiellement sacré champion d’Italie, 33 ans après son dernier sacre. Et alors que les Partenopei sont menés au score, Victor Osimhen se transforme en divin sauveur en égalisant et permet donc aux siens de décrocher ce fameux Scudetto, tant attendu. « J’ai énormément travaillé pour atteindre cet objectif et maintenant, je veux profiter », lâchera après la rencontre le héros de toute une ville. Nommé tout logiquement MVP de la Serie A 2022-2023 (32 matchs, pour 26 buts), le Nigérian est convoité dans toute l’Europe, mais décide finalement de reste une saison de plus. Les négociations pour une prolongation avancent. Tout va bien dans le meilleur des mondes… Jusqu’à cette semaine.

Le troll de trop

L’ancien Dogue le savait : réitérer les exploits de l’an passé relève de l’impossible. Le début de saison poussif du Napoli mais également de Super Victor, lui qui n’a pas trouvé le chemin des filets depuis quatre matchs, est là pour le confirmer. Mais c’est ce déplacement à Bologne (0-0) qui va laisser des traces. Le numéro 9 manque son penalty et se prend le bec avec Rudi Garcia suite à sa sortie. Et alors que les choses s’étaient calmées (Osimhen et Garcia ont eu une discussion le lendemain), le service de communication du club a décidé de remettre de l’huile sur le feu avec deux vidéos dénigrant leur attaquant vedette : une première dans laquelle il est comparé à un « coconut » (à l’extrême-limite du racisme au passage), puis une seconde qui se moque de son penalty manqué contre Bologne. Si les deux vidéos ont été rapidement supprimées, les réactions, elles, n’ont pas tardées.

Le Napoli n’en est pas à son premier contenu humoristique à l’encontre de ses propres joueurs mais là, c’est la blague de trop. « Ce qui s’est passé sur le compte officiel du Napoli n’est pas acceptable, a ainsi lâché dans un communiqué son agent, Roberto Calenda. Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été rendue publique avant d’être tardivement supprimée. Un fait grave qui occasionne un dommage très sérieux au joueur et s’ajoute au traitement que le garçon souffre actuellement, entre les procès médiatiques et les fake news. Nous nous réservons le droit d’engager une action en justice et toute initiative utile pour protéger Victor Osimhen ». Piqué par ces attaques numériques, alors que ce n’est pas ce qui manque d’ordinaire dans le quotidien d’un joueur de cette notoriété, l’homme au masque a décidé par ailleurs de supprimer la majorité de ses photos sur Instagram avec la tunique azzurra et également de se désabonner du compte officiel du club.

Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento… — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) September 26, 2023

Une blague de mauvais goût qui pourrait avoir de terribles conséquences. Outre les possibles poursuites judiciaires, ces vidéos sont venues refroidir les négociations concernant une éventuelle prolongation. Pire encore, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, Osimhen pourrait quitter la Campanie dès cet hiver. Reste à savoir qui pourrait lâcher les 180 millions d’euros exigés par Aurelio De Laurentiis. Sans compte qu’une enquête est ouverte par le parquet de Rome concernant le transfert du Nigérian de Lille à Naples. Dans ces conditions, voir Osimhen retrouver de sa superbe et le sourire pour la réception de l’Udinese paraît délicat.

L’agent de Victor Osimhen menace d’attaquer le Napoli en justice