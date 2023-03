Le gros coup de sang d’Aleksandar Mitrović face à Manchester United

Comment tout perdre en une minute.

Ce dimanche soir, Manchester United éliminait Fulham en quarts de finale de la FA Cup. En forme ces dernières semaines, les Red Devils ont pourtant été mis en difficulté et menés par les Cottagers, sur une réalisation d’Aleksandar Mitrović. Mais le match a basculé en une minute à peine, et celui qui aurait pu être le héros des Londoniens a finalement craqué. En fin de match, après avoir consulté la VAR, l’arbitre Chris Kavanagh a en effet sifflé un penalty en faveur de MU, pour une main de Willian dans sa surface, avant d’expulser le Brésilien ainsi que son entraîneur Marco Silva venu protester.

Une suite d’événements contraires, qui a provoqué un énorme craquage de Mitrović. Bousculant et insultant l’homme au sifflet, le géant serbe a été expulsé à son tour, laissant son équipe se débrouiller à neuf contre onze.

Mitro is clearly trying to get the refs attention and have a peaceful conversation, meanwhile he’s walking away like a smug coward.

Look how quickly he pulled out that red card, he was waiting, BEGGING for Mitrovic to touch him! 🥴pic.twitter.com/9u2Jdqprnr

— Barstool Football (@StoolFootball) March 19, 2023