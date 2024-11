Avec des retours dans les rangs du Borussia, Nuri Şahin peut enfin faire des choix

Faire le plein de munitions.

Intronisé cet été en tant qu’entraîneur de l’équipe première du Borussia Dortmund (actuellement 5e de Bundesliga), Nuri Şahin ne fait pas l’unanimité auprès du club et des supporters. Après une défaite face à Mayence (3-1) et des semaines de galère, l’ex-milieu de terrain a des raisons de croire en des jours meilleurs avant d’affronter le SC Fribourg sur sa pelouse ce samedi.

« Là, je peux décider »

En effet, le coach des Borussen a annoncé ce mercredi en conférence de presse le retour dans le groupe de Giovanni Reyna, Julien Duranville, Waldemar Anton et du portier suisse Gregor Kobel. « Ils ne sont pas à 100%, c’est clair. Mais si on a besoin d’eux, ils répondront présents. » Pas de précipitation pour autant du côté du BvB. L’entraîneur turc n’a pas caché sa joie d’avoir à présent la possibilité d’effectuer des choix. « Ces dernières semaines, je comptais jusqu’à onze et je bricolais. Là, je peux décider », se réjouit-il dans des propos transmis par Kicker,

En revanche, Şahin et ses hommes devront faire face à Fribourg sans Karim Adeyemi, Niklas Süle et le jeune Kjell Wätjen, indisponibles pour cause de blessures. Emre Can est lui suspendu après avoir reçu un carton rouge lors de la rencontre face à Mayence.

Il faudra donc trouver une nouvelle excuse en cas de contre-performance.

