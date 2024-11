La LFP lance son podcast

Dis moi pas que c’est pas vrai !

La Ligue de football professionnel a lancé ce jeudi le premier épisode de son nouveau podcast « Box-to-Box ». L’idée est simple : interviewer les entraîneurs de Ligue 1 en longueur. Pour fêter ce grand événement, la LFP a invité Luka Elsner, le technicien du Stade de Reims et a vendu le contenu avec cet extrait : « Quand tu entres sur le terrain, ce n’est pas pour te montrer, c’est pour faire gagner l’équipe ! » Pas forcément la meilleure punchline, on ne va pas se mentir.

La création de ce podcast, géré par la société commerciale LFP Media, s’inscrit dans une stratégie de développement de contenus autour de la Ligue 1. Dans un communiqué, Jérôme Cazadieu, directeur éditorial de LFP Media, a déclaré : « C’est assez rare d’entendre un entraîneur s’exprimer sur la longueur et dévoiler ses secrets de manager ou de tacticien comme le fait Luka Elsner dans ce premier épisode. La Ligue 1 est sûrement le Championnat en Europe où la qualité et la densité des entraîneurs sont les plus grandes, avec des équipes qui proposent beaucoup de jeu. Et c’est en plus un sujet qui passionne nos fans. »

Pas sûr que Luis Enrique soit fan.

