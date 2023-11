Bruno Fernandes sort Manchester United du bourbier à Fulham

Fulham 0-1 Manchester United

But : Fernandes (90e+1)

Après avoir pris des baffes de tout le monde, tout ce qu’on veut, c’est être loin de la maison.

Humilié par City et Newcastle à Old Trafford, Manchester United a repris des couleurs loin de son antre sur la pelouse de Fulham (0-1). Scott McTominay aurait pu faciliter la tâche des Mancuniens bien plus tôt, mais son but a été refusé pour un hors-jeu du passeur Alejandro Garnacho (8e). Scruté de près pour sa 200e apparition chez les Red Devils, Bruno Fernandes n’a quant à lui pas autant pesé qu’espéré. À peine le Portugais a-t-il inquiété Bernd Leno en déclenchant une frappe à l’entrée de la surface, captée par le portier (34e). Les Cottagers ont, en revanche, fait planer une menace quasi constante sur la cage d’André Onana. Diogo Dalot a ainsi dû sauver la maison rouge en coupant le centre de Willian juste devant Harry Wilson (28e), alors que le gardien camerounais a aussi fait le job en repoussant les tirs de Wilson (61e) et Palhinha (61e).

Les joueurs de Marco Silva ont nettement dominé leur adversaire au nombre de frappes (18 à 12) et de corners (9 à 4), les Londoniens ayant néanmoins manqué d’un brin de précision pour faire pencher la balance de leur côté au tableau d’affichage. Alex Iwobi a, par exemple, conclu sa montée par un coup de fusil en dehors de la cible (38e). Pas plus de réussite pour Willian, qui n’a pas assez enroulé son ballon (45e, 58e). Sur corner, Rodrigo Muniz a également placé une tête au-dessus du but (65e) avant de sortir sur blessure et en larmes. Tous les efforts des locaux ont, finalement, été réduits à néant dans le money time : si Leno a répondu présent sur le coup franc de Fernandes (83e), le capitaine des Red Devils a libéré son équipe en enchaînant un crochet du gauche et une frappe du droit (0-1, 90e+1). United remonte provisoirement au sixième rang, devant Newcastle et Brighton.

Un bon coup d’extincteur.

Fulham (4-2-3-1) : Leno – Castagne, Bassey, Ream, Robinson – Wilson (Jiménez, 90e), Palhinha – Iwobi (Cairney, 90e), Pereira (De Cordova-Reid, 81e), Willian (Lukic, 76e) – Muniz (Vinicius, 76e). Entraîneur : Marco Silva.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Evans, Maguire, Wan-Bissaka – McTominay, Eriksen (Mount, 79e) – Garnacho (Varane, 90e+3), Fernandes, Antony (Pellistri, 63e) – Højlund (Martial, 79e). Entraîneur : Erik ten Hag.

