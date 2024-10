Ronnie Gibbons, ancienne capitaine de Fulham, accuse Mohamed Al Fayed d'agressions sexuelles

Un de plus…

Nouveau scandale dans le milieu du football. L’ancienne capitaine de Fulham dans les années 2000 et internationale irlandaise, Ronnie Gibbons a accusé Mohamed Al Fayed propriétaire des Cottagers entre 1979 et 2013 de l’avoir agressé sexuellement dans un article publié par The Athletic. Décédé en août 2023, l’homme d’affaire égyptien, ancien propriétaire d’Harrods a été accusé d’agressions sexuelles par « au moins 37 femmes » et plus de 200 auraient engagées des procédures contre Harrods en septembre 2024 après la publication d’une enquête de la BBC autour des agressions sexuelles qu’aurait commis Al Fayed sur plusieurs membres de ses équipes.

Des faits remontant à l’année 2000

À peine âgée de 20 ans, Ronnie Gibbons aurait subi selon ses dires deux agressions sexuelles de la part de l’homme d’affaires. La première aurait eu lieu au sein du bureau d’Al Fayed situé dans un magasin Harrods de Londres « Il m’a rapprochée et a essayé de m’embrasser sur la bouche. Ses bras tenaient les miens. C’était une véritable position de contrôle, du genre « je te domine », se souvient celle qui a porté le maillot des Cottagers pendant sept saisons. Il m’a tenu les bras, m’a rapproché et a essayé de m’embrasser sur la bouche. J’ai en quelque sorte bougé la tête pour qu’il ne puisse m’embrasser que sur la joue. Je portais mon survêtement de Fulham et j’ai senti instantanément de la sueur sur ma nuque. Je me suis sentie très mal à l’aise, tout de suite ». Gibbons assure qu’Al Fayed aurait récidivé, usant du même procédé : « Cette fois, il m’a tripotée. Il m’a tripoté les seins. Il avait en quelque sorte la main sur mon visage et l’a descendue pour me toucher les seins et descendre sa main jusqu’à ma taille ». Dans un communiqué publié ce vendredi, le club de Fulham s’est montré solidaire de son ancienne capitaine et a annoncé continuer « d’insister sur notre condamnation absolue des abus sous toutes leurs formes. Nous sommes toujours en train d’établir si quelqu’un au Club est ou aurait été affecté par Mohamed Al Fayed d’une manière ou d’une autre, comme cela a été décrit dans les rapports récents.

Le club évolue aujourd’hui en cinquième division après avoir été le premier club féminin européen entièrement professionnel à partir d’avril 2000.

