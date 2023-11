Les fans de Fulham brandissent des cartons jaunes en plein match pour dénoncer le prix des tickets

Si c’est jaune, ça va.

Alors que Manchester United et Fulham s’affrontent ce samedi, les tribunes de Craven Cottage ont fait le plein, comme d’habitude. Mais à la 18e minute, alors qu’aucune équipe n’avait encore ouvert la marque, un grande partie du public a brandi des cartons jaunes. Pourquoi la 18e minute ? Pour dénoncer la hausse du prix des tickets de 18%. Un mouvement lancé par Fulham Supporters’ Trust, également à l’initiative de la campagne #AffordableFulham (#AbordableFulham), qui lutte pour revenir à une politique tarifaire plus accessible. Pour assister à la rencontre entre les Cottagers et les Red Devils, certains supporters ont dû lâcher plus de 160 livres (180 euros). Des centaines de supporters ont également défilé avant le match, toujours pour dénoncer le prix exorbitant des places.

Fulham fans hold up yellow cards protesting against increased ticket prices. Some tickets for today’s game were going for as much as £160 #FFC pic.twitter.com/30VzEf29lH

— Dan Evans (@danevansftbl) November 4, 2023