Des députés LFI et écologistes appellent à brandir le drapeau palestinien dans les stades ce week-end

Dans une tribune parue ce jeudi dans les colonnes de L’Humanité, de nombreux députés de gauche, représentants de La France insoumise et écologistes notamment, ainsi que des personnalités telles que Jean-Luc Mélenchon ou le rappeur Médine, appellent « toute personne se sentant concernée par les drames au Moyen-Orient » à brandir des drapeaux palestiniens dans tous les stades de France ce week-end. Cette action baptisée #AprèsFranceIsraël vise à répondre à l’organisation de la rencontre France-Israël sur le sol français la semaine dernière et de ses mesures de sécurité, interdisant notamment la manifestation de messages jugés politiques dans l’enceinte du stade.

Appel à la mobilisation

Selon la tribune, ce match « qui revêtait une importance capitale dans la démonstration du soutien apporté par le peuple français à ses frères et sœurs palestiniens et libanais » a pourtant été marqué par la « décision de trois présidents de la République (Macron, Hollande et Sarkozy, NDLR) de faire de cette rencontre un événement politique majeur », eux qui auraient « clairement choisi leur camp, accompagnés de la classe politique la plus à même de soutenir le projet guerrier du gouvernement en place en Israël ». Les signataires appellent ainsi les jeunes à l’action dès ce week-end dans les stades de France, de manière « à manifester leur opposition à la politique meurtrière de Benyamin Netanyahou et de ses soutiens occidentaux ».

