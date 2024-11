Noël Le Graët a retiré sa plainte en diffamation contre Amélie Oudéa-Castera

Machine arrière.

Alors qu’Amélie Oudéa-Castera devait être jugée les 3 et 4 décembre prochains devant la Cour de justice de la République pour diffamation envers Noël Le Graët, l’ancien président de la FFF a finalement décidé de retirer sa plainte, comme l’a annoncé ce jeudi matin l’ancienne ministre des Sports par le biais d’un bref communiqué sur son compte X. « Comme à l’époque pour sa démission, il prend une sage décision pour lui comme pour la FFF », a tenu à préciser Oudéa-Castera.

Noël Le Graët a fait savoir à la Cour de Justice de la République qu’il retirait sa plainte en diffamation contre moi. En cas de procès, il aurait eu à revenir devant la Cour sur les écarts répétés de langage et de comportement qui l’avaient conduit à démissionner de la… — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) November 21, 2024

Accusée par l’ancien patron du foot français d’avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre à plusieurs reprises au début de l’année 2023, AOC était pointée du doigt pour ses propos dans un rapport d’audit où elle avait estimé que NLG « ne disposait plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français », compte tenu notamment de son « comportement inapproprié […] vis-à-vis des femmes ». La thèse d’une différence entre la synthèse du document et son intégralité était alors défendue par Le Graët, qui a finalement décidé de rétropédaler à quelques jours du procès.

Comme Klopp, tu sais que tu es excité par le projet du Paris FC quand...