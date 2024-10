Amélie Oudéa-Castera a-t-elle menti dans son rapport sur Noël Le Graët ?

Les vieux dossiers ou dossiers de vieux, au choix.

Le 3 et 4 décembre prochain, l’ancienne ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera sera jugée devant la Cour de justice de la République pour diffamation envers Noël Le Graët. Ce procès fait suite à une plainte de l’ex-patron du football français pour des propos tenus par l’ancienne ministre des Sports le 5 février et le 15 mars 2023. L’ancienne ministre de l’éducation nationale est accusée d’avoir menti dans un rapport d’audit qui estimait que Le Graët « ne disposait plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français », compte tenu notamment de son « comportement inapproprié (…) vis-à-vis des femmes ».

Elle aurait alors fait une différence entre la synthèse du document, publiée le 15 février qui mentionnait des « paroles » et des SMS, « des propos ou des écrits ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d’autres », et son intégralité.

De quoi se rejeter dans la Seine.

