Bruno Fernandes vole au secours d’un passager dans un avion

Il ne s’appelle pas Gabriel Jesus, mais il sauve des vies.

Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, a prouvé qu’il pouvait briller hors du terrain en sauvant un passager malade lors d’un vol easyJet entre Manchester et Lisbonne, a-t-on appris dans le DailyMail. Le milieu de terrain, connu pour ses passes millimétrées, a cette fois attrapé un homme qui s’évanouissait, tout en appelant calmement à l’aide.

Susanna Lawson, une passagère témoin de la scène, a applaudi son sang-froid : « Bruno est resté avec lui cinq à dix minutes, sans en faire trop. Quel homme charmant. » Fidèle à son style, Fernandes a pris les choses en main, prouvant qu’il mérite bien le brassard avec un petit selfie assaisonné de son sourire Colgate.

🇵🇹 Bruno Fernandes came to the aid of a passenger who was unwell on an easyJet flight to Lisbon on Monday. 👏❤️‍🩹

As the Portuguese went to the bathroom at the back of the plane, he noticed that a man seemed to faint so he called out for help. 🗣️

The player then stayed in the… pic.twitter.com/kmkvV3InIA

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 13, 2024