Pablo Longoria : « L’objectif est de devenir l’anti-PSG »

Les pieds dans le plat.

Lors d’une interview accordée au journal italien Corriere della Sera, Pablo Longoria a joué le visionnaire. Le président de l’OM s’est projeté dans le temps et a souhaité que le club phocéen tranche avec son rival historique : « Marseille a une propriété américaine qui croit au leadership. Nous avons un projet de relance du club sur trois ans avec Roberto De Zerbi : l’objectif est de devenir l’anti-PSG. En attendant, nous sommes la seule équipe française à avoir remporté la Ligue des champions »

« Je sais que c’est impossible, mais je vais essayer. »

En visite en Italie en tant que vice-président de la Ligue de Football Professionnel (LFP), ce qui lui a permis de glisser que dans l’hexagone il y a « de bonnes infrastructures, avec de nombreux stades modernes », l’homme de 38 ans a embrayé sur la manière dont il est parvenu à attirer dans ses filets le désormais ex-entraîneur de Brighton : « Cet été, on me dit : » De Zerbi démissionne de Brighton la semaine prochaine ». Je raccroche et téléphone à Edo Crnjar, l’agent de Roberto, et je lui dis : » Je sais que c’est impossible, mais je vais essayer. » Ensuite, j’ai joué la carte de la transparence, de la passion et du projet. Roberto a suivi son cœur. Je crois que l’enthousiasme d’une ville et d’un public comme celui de Marseille, avec ses 49 000 abonnés, a eu un impact. »

Bon, pour l’instant ce n’est pas encore l’amour ouf au Vél.

