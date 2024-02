Manchester United rechute contre Fulham, Aston Villa reprend du poil de la bête

Manchester United 1-2 Fulham

Buts : Maguire (89e) pour les Red Devils // Bassey (65e) et Iwobi (90e+7) pour les Cottagers

Et Manchester United redevint lui-même.

Anormalement réguliers et invaincus depuis le début de l’année, les Red Devils sont retombés dans leurs travers à un moment charnière, contre Fulham (1-2), et ratent une occasion de se rapprocher de la zone Ligue des champions. Après une première période très équilibrée, Calvin Bassey a profité d’un corner mal repoussé pour lancer les hostilités, l’heure de jeu passée. Malgré l’égalisation de Harry Maguire, qui traînait devant le but à la suite d’un tir de Bruno Fernandes repoussé par Bernd Leno, les Cottagers sont parvenus à donner le coup de grâce à leurs hôtes sur leur dernière action : à la suite d’un rush d’Adama Traoré, Alex Iwobi a eu tout le loisir de décocher une frappe placée et travaillée, pied droit, pour laisser André Onana pantois.

Dans les autres rencontres, Aston Villa – battu par United il y a deux semaines, justement, puis vainqueur chez Fulham – a croqué Nottingham Forest (4-2) avec un doublé de Douglas Luiz, histoire de conforter sa quatrième place synonyme de Ligue des champions. Brighton a sauvé un point contre Everton (1-1) sur le gong, tandis que Crystal Palace a plombé le Burnley de Vincent Kompany avec trois pions en l’espace de dix minutes (3-0) dont un pour Jean-Philippe Mateta depuis le point de penalty.

Les Clarets semblent condamnés à accompagner Sheffield United en Championship, une nouvelle fois.

Tous les autres résultats :

Aston Villa 4-2 Nottingham

Buts : Watkins (4e), D. Luiz (29e et 39e) et Bailey (61e) pour les Villans // Niakhaté (45e+5) et Gibbs-White (48e) pour Forest

Brighton 1-1 Everton

Buts : Dunk (90e+6) pour les Seagulls // Branthwaite (73e) pour les Toffees

Expulsion : Gilmour (81e) pour les Seagulls

Crystal Palace 3-0 Burnley

Buts : C. Richards (68e), J. Ayew (72e), et Mateta (77e SP) pour les Eagles

Expulsion : Brownhill (35e) pour les Clarets