FA Cup : Manchester United dispose de Fulham

Manchester United 3-1 Fulham

Buts : Fernandes (75e SP et 96e) et Sabitzer (77e) pour les Red Devils // Mitrović (50e) pour les Cottagers

Expulsions : Willian (72e) et Mitrović (73e) pour Fulham

C’est donc ça, la Mitro-glycérine ?

Longtemps malmené par Fulham ce dimanche après-midi, Manchester United a fini par trouver la clef face à des Cottagers réduits à neuf en deuxième période (3-1). Surpris par la belle entame des hommes de Silva, les Mancuniens prennent trente bonnes minutes pour pointer le bout de leur nez. Sabitzer, de loin (40e), fait chauffer les gants de Leno avant que McTominay ne soit repris au moment de conclure (45e+2). En face, Mitrović et compagnie ne profitent pas de leurs bonnes dispositions pour mettre De Gea sous pression. Seul un coup de casque de Diop, d’entrée (2e), permet au portier espagnol de se mettre en évidence au cours d’un premier acte assez terne.

Tout le contraire du deuxième. Après une première partie assurée par Robinson (48e) et Willian (49e), accompagnés par De Gea, Mitrović commence son show. Le Serbe profite d’une déviation de Diop, sur corner, pour ouvrir le score (0-1, 50e) avant de complètement exploser à la suite de l’expulsion, logique, de Willian – coupable d’avoir laissé traîner sa main pour suppléer son portier – et de prendre à son tour un rouge. À neuf, les Londoniens craquent en deux minutes. Sur le pénalty consécutif à la faute du Brésilien, transformé par Fernandes (1-1, 75e) d’abord, avant que Sabitzer ne reprenne, d’une délicieuse talonnade, un caviar de Shaw (2-1, 77e). Le Portugais profite même des dernières minutes pour s’offrir un doublé du droit (3-1, 96e) et envoyer United défier Brighton en demies de la FA Cup.

Des demis que les Londoniens pourraient bien s’enfiler pour oublier cette soirée.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka, Maguire, Martinez, Shaw – McTominay (Antony, 58e), Sabitzer – Sancho, Fernandes, Rashford (Fred, 83e) – Weghorst. Entraîneur : Erik Ten Hag.

Fulham (4-2-3-1) : Leno – Tete (Soares, 89e), Diop, Ream, Robinson – Reed (James, 89e), Palhinha – De Cordova-Reid (Solomon, 89e), Pereira (Cairney, 89e), Willian – Mitrović. Entraîneur : Marco Silva.

